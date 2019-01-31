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Голос країни Нацвідбір на Євробачення 2019

BAHROMA – Назавжди: слухати пісню на Нацвідбір Євробачення 2019

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Прем'єра пісні BAHROMA – Назавжди-Навсегда - фото 1
Прем'єра пісні BAHROMA – Назавжди-Навсегда

Гурт BAHROMA випустив україномовний трек "Назавжди-Навсегда". Саме з ним рокери поборються за перемогу в Національному відборі на Євробачення 2019. Слухайте новинку на Радіо МАКСИМУМ!

Автором пісні на Нацвідбір на Євробачення 2019 став фронтмен гурту BAHROMA Роман Бахарєв. За його словами, "Назавжди-Навсегда" – це історія кохання без кордонів, яка близька кожному.

Слухати онлайн BAHROMA – Назавжди на відбір Євробачення 2019:

Це цікаво: Конкурсна пісня на Нацвідбір VERA KEKELIA – WOW

"Я народився на Уралі. Коли мені виповнилося 6 років, моя сім'я повернулася на батьківщину моєї мами – у маленьке провінційне шахтарське містечко в Донецькій області. Там виріс, закінчив школу, отримав першу освіту і поїхав за своєю мрією в Київ. Тут пустив коріння, тут я живу. Мої батьки залишилися в Донецькій області, і коли почалися події на Сході, вони були змушені переїхати в іншу країну. Уже 5 років живуть у Німеччині. Це історія про моїх близьких, рідних людей, яких життя розкидало по всій земній кулі. Нас розділяють тисячі кілометрів, кордони, часові пояси ... Але, незважаючи на все це, ми завжди з ними залишаємося разом. "Назавжди-Навсегда". Мені здається, я писав її все життя", – поділився лідер групи BAHROMA. А як вам робота гурту? Діліться враженнями!

Читайте також: Порядок виступів учасників у півфіналах Нацвідбору 2019

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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