Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни GO-A

Багатомільйонний особняк Джорджа Клуні затопило: фотопорівняння

  • 63
Маєток Дорджа Клуні - фото 1
Маєток Дорджа Клуні

Маєток актора Джорджа Клуні, який оцінюється у 12 мільйонів фунтів, затопило. Особняк постраждав через масштабну повінь після шторму в Британії.

Особняк, що належить Клуні і його дружині Амалії, опинився під ударом стихії через ураган Денніс. Маєток актора розташований у британському окрузі Беркшир. Через ураган Темза вийшла з берегів і затопила практично всю територію особняка Клуні. Під водою опинився тенісний корт, газони і літня веранда.

І ще: Як виглядає Київ з висоти пташиного польоту: ефектні кадри з незвичного ракурсу

Будівля самого особняка є старовинною і датується XVII століттям. Повідомляється, що будинок в результаті повені не постраждав.

Клуні купив маєток у 2014 році за 7,5 мільйона фунтів. Після ремонту особняк оцінюється у 12 мільйонів фунтів. Примітно, що у 2016 році в результаті розливу Темзи, вода дійшла практично до вхідних дверей особняка Клуні.

Багатомільйонний особняк Джорджа Клуні затопило: фотопорівняння - фото 387975
Багатомільйонний особняк Джорджа Клуні затопило: фотопорівняння - фото 387976

Читайте також: Вікторіанську віллу перетворили у сучасний дім: ефектні фото

Джерело: dailymail
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
10 наймилозвучніших слів в українській мові, які ми рідко вживаємо
  • 21 лютого, 14:00
  • 23852
Як прибрати рекламу зі смартфонів Xiaomi на MIUI: інструкція з фото
  • 20 лютого, 12:13
  • 9489
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2119565
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Світ