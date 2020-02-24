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Багатомільйонний особняк Джорджа Клуні затопило: фотопорівняння
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Маєток актора Джорджа Клуні, який оцінюється у 12 мільйонів фунтів, затопило. Особняк постраждав через масштабну повінь після шторму в Британії.
Особняк, що належить Клуні і його дружині Амалії, опинився під ударом стихії через ураган Денніс. Маєток актора розташований у британському окрузі Беркшир. Через ураган Темза вийшла з берегів і затопила практично всю територію особняка Клуні. Під водою опинився тенісний корт, газони і літня веранда.
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Клуні купив маєток у 2014 році за 7,5 мільйона фунтів. Після ремонту особняк оцінюється у 12 мільйонів фунтів. Примітно, що у 2016 році в результаті розливу Темзи, вода дійшла практично до вхідних дверей особняка Клуні.
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