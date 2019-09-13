Авторитетний інсайдер розкрив усі характеристики OnePlus 7T і 7T Pro

Нові OnePlus 7T та 7T Pro зазнають не так уже й багато змін

Відомий інсайдер OnLeaks, котрий раніше опублікував зображення OnePlus 7T і OnePlus 7T Pro, поділився інформацією про технічні характеристики майбутніх смартфонів від китайського виробника, а також точною датою їх презентації.

Pro-версія отримає мінімальні зміни, а ось у молодшій моделі буде достатньо нововведень і поліпшень.

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Передбачувані характеристики OnePlus 7T:

Дисплей: 6,55 ", Fluid AMOLED, 2400х1080 пікселів, частота оновлення 90 Гц, DFR10 +, сканер відбитків пальців в екрані (оптичний)

Чипсет: Snapdragon 855 Plus, графіка Adreno 640

Оперативна пам'ять: 8 ГБ

Накопичувач: 128/256 ГБ

Основна камера: 48 Мп (f / 1.6, OIS + EIS) + 12 Мп (f / 2.2, 2х оптичний зум) + 16 Мп (f / 2.2, кут огляду 120°)

Фронтальна камера: 16 Мп, f / 2.0, EIS

Акумулятор: 3800 мАг, швидка зарядка WARP Charge 30T (на 20% швидше, ніж в OnePlus 7 Pro)

ОС: OxygenOS на базі Android 10

Інше: новий режим макрозйомки, режим нічної зйомки, запис уповільнених відео 960 fps / 720p, матове скло ззаду в чорній версії

Нові OnePlus покажуть у жовтні цього року

OnePlus 7T Pro, як запевняє OnLeaks, отримає таку начинку:

Дисплей: 6,65 ", Fluid AMOLED, 3100х1440 пікселів, частота оновлення 90 Гц, DFR10 +, сканер відбитків пальців в екрані (оптичний)

Процесор: Snapdragon 855 Plus, графіка Adreno 640

Оперативна пам'ять: 8 ГБ

Накопичувач: 256 ГБ

Задня камера: 48 Мп (f / 1.6, OIS + EIS) + 8 Мп (f / 2.4, 3х оптичний зум) + 16 Мп (f / 2.2, кут огляду 120°)

Фронтальна камера: 16 Мп, f / 2.0, EIS

Акумулятор: 4085 мАг, швидка зарядка WARP Charge 30T (на 20% швидше, ніж в OnePlus 7 Pro)

ОС: OxygenOS на базі Android 10

Інше: новий режим макрозйомки, режим нічної зйомки, запис уповільнених відео 960 fps / 720p, матове скло ззаду в чорній версії

Досі вважалося, що презентація нових OnePlus 7T і 7T Pro відбудеться 26 вересня разом з першим телевізором компанії. Однак інсайдер запевняє, посилаючись на свої джерела, що виробник представить нові смартфони 10 жовтня, а в продаж вони надійдуть 15 жовтня.

Нагадаємо, що засновник і генеральний директор OnePlus Піт Лау пообіцяв, що їх новий смартфон коштуватиме менше, ніж OnePlus 7 Pro.

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