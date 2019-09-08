Новий смартфон OnePlus буде дешевшим за свого попередника

За останні роки смартфони OnePlus різко зросли у ціні – доступними їх уже не назвеш. Так, оригінальний OnePlus One коштував $ 299, а ціна 7 Pro стартує з позначки у $ 669. Утім, на фанатів компанії чекає приємний сюрприз.

В інтерв'ю з CNET генеральний директор компанії Піт Лау розповів, що їх наступний смартфон буде дешевшим у порівнянні з попередником.

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Під час бесіди з журналістами засновник і генеральний директор OnePlus Піт Лау вперше офіційно підтвердив, що їх новий смартфон перебуває у розробці. Він також додав, що гаджет коштуватиме менше, ніж нинішній OnePlus 7 Pro. За його словами, новинка вийде дуже скоро і в ній збережеться дисплей з частотою оновлення 90 Гц.

OnePlus була першою в галузі, хто використовував AMOLED-дисплей з роздільною здатністю QHD + і частотою оновлення 90 Гц в ультрапреміальному OnePlus 7 Pro. Позитивні відгуки підштовхнули нас до використання 90 Гц, що, як ми вважаємо, стане стандартом для флагманських телефонів, – заявив Піт Лау.

Щоправда, глава OnePlus не уточнив, який з нових смартфонів коштуватиме дешевше, ніж OnePlus 7 Pro. З чуток, найближчим часом компанія представить 7T і 7T Pro – поліпшені версії нинішніх моделей. Обидва апарати повинні отримати екрани з частотою оновлення 90 Гц.

Презентація новинок OnePlus відбудеться 26 вересня. Крім нових смартфонів компанія покаже свій перший телевізор OnePlus TV.

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