HUAWEI показала, на що буде здатна камера Mate 30

До презентації HUAWEI Mate 30 залишаються лічені дні. Вирішивши підігріти інтерес покупців, компанія розкрила деякі особливості камери флагмана, продемонструвавши кілька захоплюючих відеороликів.

Якщо все показане HUAWEI – правда, то за рівнем фотографічних можливостей смартфону просто не буде рівних серед конкурентів.

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Компанія відзначає, що Mate 30 отримає камеру, яка "руйнує кордони часу і простору". Як запевняють представники HUAWEI, завдяки процесору Kirin 990 смартфон зможе знімати динамічні відео з неймовірно високою частотою кадрів.

Як приклад компанія наводить короткий відеоролик, на якому випущена стріла, проходячи через кільце, раптово сповільнюється. Побачене справді вражає. Компанія назвала цю функцію Mate 30 "високошвидкісним режимом фото".

У тому ж HUAWEI Mate 20 Pro можливості slomo-зйомки досягають 960 кадрів на секунду. Схоже, що в Mate 30 частота кадрів буде істотно вищою. Ще однією з особливостей флагмана буде поліпшена зйомка в умовах низької освітленості. Знову-таки, це стало можливим завдяки процесору Kirin 990, продуктивність якого збільшилася на 15% у порівнянні з попередником при такому ж зниженні енергоспоживання. Завдяки миттєвій постобробці за допомогою штучного інтелекту рендеринг фото та відео виходить на якісно новий рівень.

Презентація HUAWEI Mate 30 з підтримкою 5G-мереж запланована на 19 вересня.

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