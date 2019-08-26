Рендери і характеристики смартфона OnePlus 7T витекли в мережу до анонсу

Слідом за першим витоком ескізів OnePlus 7T відомий інсайдер OnLeaks опублікував серію якісних рендерів нового "вбивці флагманів" і відеоролик, який повністю розкриває дизайн апарату. Джерело також поділилось технічними характеристиками новинки, яка стане найпродуктивнішим пристроєм бренду.

Ключова відмінність в дизайні OnePlus 7T у порівнянні з базовою моделлю – круглий модуль основної камери. На відміну від OnePlus 7, вона буде складатися не з двох, а з трьох сенсорів. Селфі-модуль, як і у базової моделі, розміститься в області краплеподібного вирізу на дисплеї. Джерело стверджує, що діагональ Optic AMOLED-екрану майбутньої новинки становить приблизно 6,5 дюйма з роздільною здатністю Full HD+, габарити корпусу – 161,2 х 74,5 х 8,3 мм.

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На правій грані корпусу розташована кнопка живлення, на – качелька гучності. На нижній грані розташовані порт USB Type-C, решітка динаміка та лоток для SIM-карт, на верхній – додатковий мікрофон. За наявною інформацією, апарат працюватиме на базі мобільної платформи Snapdragon 855+ за підтримки до 8 ГБ оперативної пам'яті і вбудованого накопичувача об'ємом до 256 ГБ без можливості розширення.

Смартфону приписують підекранний сканер відбитків пальців і функцію Face Unlock для фронтальної камери, інші специфікації і передбачувана ціна апарату невідомі.

Очікується, що анонс OnePlus 7T відбудеться 26 вересня.

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