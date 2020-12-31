Автомобілі BMW вітають своїх власників з Новим роком і Різдвом

Напередодні новорічних і різдвяних свят заведено вітати один одного і бажати різні приємні речі. Сюрприз власникам автомобілів вирішила зробити й BMW: компанія випустила спеціальне оновлення програмного забезпечення для своїх машин.

З кінця грудня автомобілі BMW почали вітати своїх власників з Різдвом і Новим роком.

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Обов'язкова умова – наявність фірмової мультимедійної системи Operating System 7.0 з останнім оновленням. Власники підтримуваних моделей можуть насолодитися анімованими роликами та святковою мелодією, якщо скажуть команду "Hey BMW, Merry Christmas" або "Hey BMW, Happy New Year".

З 1 по 7 січня новорічне привітання вмикатиметься щоразу при запуску двигуна, але якщо є бажання цю функцію можна вимкнути.

Доступна така фішка в 41 країні світу.

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