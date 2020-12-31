Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2021 Різдво

Автомобілі BMW вітають своїх власників з Новим роком і Різдвом

  • 1
BMW вітає власників авто з новорічними святами - фото 1
BMW вітає власників авто з новорічними святами

Напередодні новорічних і різдвяних свят заведено вітати один одного і бажати різні приємні речі. Сюрприз власникам автомобілів вирішила зробити й BMW: компанія випустила спеціальне оновлення програмного забезпечення для своїх машин.

З кінця грудня автомобілі BMW почали вітати своїх власників з Різдвом і Новим роком.

Це цікаво: Автолюбителі показали, як поліпшити слабке світло ліхтарів заднього ходу

Обов'язкова умова – наявність фірмової мультимедійної системи Operating System 7.0 з останнім оновленням. Власники підтримуваних моделей можуть насолодитися анімованими роликами та святковою мелодією, якщо скажуть команду "Hey BMW, Merry Christmas" або "Hey BMW, Happy New Year".

З 1 по 7 січня новорічне привітання вмикатиметься щоразу при запуску двигуна, але якщо є бажання цю функцію можна вимкнути.

Доступна така фішка в 41 країні світу.

Читайте також: Рідкісний гіперкар McLaren Speedtail пустять з молотка: усього таких авто – 106

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
  • Вчора, 17:54
  • 811
Картинки з Новим роком 2021: найкращі новорічні листівки і відкритки
  • Вчора, 16:02
  • 78725
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2735553
Загрузка...
Новини