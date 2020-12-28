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Рідкісний гіперкар McLaren Speedtail пустять з молотка: усього таких авто – 106
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Аукціонний будинок Sotheby's готується виставити на торги щось особливе. У січні з молотка пустять рідкісний супергібрид McLaren Speedtail. Гіперкар стане першим зі 106 випущених екземплярів, який візьме участь в аукціоні.
Цей McLaren Speedtail – 36-й за рахунком, відзначається на сайті аукціонного будинку. Базова ставка поки не розголошується, проте відомо, що гіперкар оснащений опціями та зробленими на замовлення деталями на 170 000 доларів. Восени нинішнього року автомобіль придбав якийсь покупець з Філадельфії, який встиг наїздити на ньому менш як 50 кілометрів.
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Карбоновий кузов гібрида пофарбований в унікальний темно-синій колір MSO Heritage Atlantic Blue і прикрашений білими смугами. Тільки смуги на кузові обійшлися клієнту у 53 600 доларів. Ковпаки передніх коліс виконані з глянсового вуглепластику.
Сидіння Speedtail оббиті помаранчевою натуральною шкірою з унікальною прострочкою – таку ж обробку отримало карбонове рульове колесо та передня панель з п'ятьма окремими дисплеями, два з яких відповідають за камери заднього виду. Маточина керма обтягнута алькантарою, а підрульові пелюстки виконані з вуглепластику з титановим напиленням.
McLaren представила Speedtail у жовтні 2018 року, і до того моменту вся партія зі 106 гіперкарів уже була розпродана, попри базову ціну від 2 мільйонів доларів. Перед продажем компанія підтверджувала особистість кожного покупця, щоб убезпечити колекційні автомобілі від перекупок – документ докладуть до лота на торгах.
Супергібрид McLaren Speedtail оснащується бензоелектричною силовою установкою сумарною потужністю 1050 кінських сил. На розгін з місця до 300 кілометрів на годину автомобіль витрачає 12,8 секунди, а максимальна швидкість складає 403 кілометри на годину.
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