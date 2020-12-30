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Автолюбителі показали, як поліпшити слабке світло ліхтарів заднього ходу

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Автолюбителі показали, як поліпшити слабке світло ліхтарів заднього ходу - фото 1

Українські фахівці опублікували відео, в якому показали, як можна вирішити одну з найпоширеніших проблем серед автовласників – слабке світло ліхтарів заднього ходу. В цьому випадку вони замінили звичайні лампи на світлодіоди, завдяки чому якість освітлення зросла у 4 рази.

Як видно з ролика, заміна оптики була проведена на Renault Duster – у цій моделі, як, втім, і у багатьох інших машин бюджетного сегмента, світло ламп заднього ходу залишає бажати кращого. І розібратися з цим допомагає саме установка нових LED-ламп замість штатних вольфрамових.

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На кадрах можна побачити, що після такого апдейта світло заднього ходу у французького кросовера змінився радикально, а самі експерти стверджують, що приріст освітлення склав до 400%.

Варто відзначити, що у світлодіодних фар є ще одна перевага, крім яскравого світла – це низьке енергоспоживання.

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Джерело: youtube
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