Прогноз погоди в Україні 30 травня

30 травня в Україні частину областей накриють дощі з грозами, а температура продовжить підійматись. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 30 травня, у четвер, у більшості областей пройдуть дощі з грозами, місцями з градом і шквалами. Суха та сонячна погода втримається лише на сході та півдні, окрім Одещини. Середня температура вдень +25+31, а найхолодніше буде на заході - до +15+19.

У Києві 30 травня також дощитиме, повітря вдень прогріється до +25+27.

Прогноз погоди на 30 травня у містах України:

Ужгород +18+20

Львів +16+18

Чернівці +18+20

Івано-Франківськ +15+17

Тернопіль +18+20

Рівне +18+20

Луцьк +18+20

Вінниця +23+25

Хмельницький +20+22

Житомир +23+25

Чернігів +25+27

Черкаси +26+28

Миколаїв +27+29

Одеса +25+27

Херсон +29+31

Полтава +29+31

Суми +27+29

Харків +29+31

Дніпро +30+31

Запоріжжя +29+31

Донецьк +29+31

Луганськ +30+31

Читайте також: Магнітні бурі у травні 2019: коли українцям варто бути обачними