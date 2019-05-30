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Прогноз погоди в Україні 30 травня
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30 травня в Україні частину областей накриють дощі з грозами, а температура продовжить підійматись. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.
Відповідно до даних Укргідрометцентру, 30 травня, у четвер, у більшості областей пройдуть дощі з грозами, місцями з градом і шквалами. Суха та сонячна погода втримається лише на сході та півдні, окрім Одещини. Середня температура вдень +25+31, а найхолодніше буде на заході - до +15+19.
У Києві 30 травня також дощитиме, повітря вдень прогріється до +25+27.
Прогноз погоди на 30 травня у містах України:
- Ужгород +18+20
- Львів +16+18
- Чернівці +18+20
- Івано-Франківськ +15+17
- Тернопіль +18+20
- Рівне +18+20
- Луцьк +18+20
- Вінниця +23+25
- Хмельницький +20+22
- Житомир +23+25
- Чернігів +25+27
- Черкаси +26+28
- Миколаїв +27+29
- Одеса +25+27
- Херсон +29+31
- Полтава +29+31
- Суми +27+29
- Харків +29+31
- Дніпро +30+31
- Запоріжжя +29+31
- Донецьк +29+31
- Луганськ +30+31
Читайте також: Магнітні бурі у травні 2019: коли українцям варто бути обачними
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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