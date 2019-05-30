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Прогноз погоди в Україні 30 травня

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Погода на сьогодні - фото 1
Погода на сьогодні

30 травня в Україні частину областей накриють дощі з грозами, а температура продовжить підійматись. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 30 травня, у четвер, у більшості областей пройдуть дощі з грозами, місцями з градом і шквалами. Суха та сонячна погода втримається лише на сході та півдні, окрім Одещини. Середня температура вдень +25+31, а найхолодніше буде на заході - до +15+19.

У Києві 30 травня також дощитиме, повітря вдень прогріється до +25+27.

Прогноз погоди на 30 травня у містах України:

Прогноз погоди в Україні 30 травня - фото 330532
  • Ужгород +18+20
  • Львів +16+18
  • Чернівці +18+20
  • Івано-Франківськ +15+17
  • Тернопіль +18+20
  • Рівне +18+20
  • Луцьк +18+20
  • Вінниця +23+25
  • Хмельницький +20+22
  • Житомир +23+25
  • Чернігів +25+27
  • Черкаси +26+28
  • Миколаїв +27+29
  • Одеса +25+27
  • Херсон +29+31
  • Полтава +29+31
  • Суми +27+29
  • Харків +29+31
  • Дніпро +30+31
  • Запоріжжя +29+31
  • Донецьк +29+31
  • Луганськ +30+31

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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