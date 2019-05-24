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Моторошне видовище: торнадо у Техасі зняли на відео

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Торнадо у Техасі - фото 1
Торнадо у Техасі

Американець зумів зафіксувати величезний смерч у Техасі, який змітає все на своєму шляху. У США вже звикли до моторошної стихії з не менш страшними наслідками.

Американець саме їхав в окрузі Ліпскомб у штаті Техас, коли на власні очі побачив гігантський смерч. Водій почав знімати торнадо поки прямував трасою, тому показав його з різних боків. На записі можна побачити, як величезний смерч опускається та рухається біля землі, зносячи все на шляху. Варто відзначити, що центральні американські штати вже кілька днів поспіль страждають від торнадо.

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Джерело: korrespondent
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