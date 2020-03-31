Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Австралійська медсестра пошила маску для обличчя в вигляді вагіни: фотофакт

  • 9
Австралійська медсестра пошила маску для обличчя в вигляді вагіни: фотофакт - фото 1

42-річна медсестра з Австралії Лулу Гераті пошила "захисну" медичну маску у вигляді вульви. На такий експеримент жінку надихнуло її хобі – останнім часом вона шиє чохли для чайників в тій же формі.

Як зізналася Гераті, хоч маска і не відповідає медичним вимогам і не захищає від вірусу, зате вона допомагає дотримуватися дистанції з перехожими. "У мене просто лежала на столі зайва "вульва" від чайника, і я вирішила, чому б і ні. Я думала підняти настрій людям. Не хочу нівелювати небезпеку коронавірусу, але і сприймати все занадто серйозно теж не варто", – сказала австралійка.

І ще: Смішно чи страшно: донька влаштувала пранк над татом на карантині (відео)

Австралійська медсестра пошила маску для обличчя в вигляді вагіни: фотофакт - фото 395250
Австралійська медсестра пошила маску для обличчя в вигляді вагіни: фотофакт - фото 395249

Шити чохли для чайників у вигляді вульв Гераті почала у 2017 році. За словами австралійки, так вона хотіла заспокоїти жінок, які переживають через зовнішній вигляд своїх геніталій. Вона навмисно робить кожен чохол унікальної форми, щоб показати, що немає єдиного стандарту вагіни. До того ж так Гераті одночасно показує анатомію статевого органу, адже багато жінок зовсім не знають свого тіла.

Для всіх, хто хоче зшити такий же чохол або маску, Гераті підготувала докладну відеоінструкцію. Якщо сидите вдома на карантині, то чому б не спробувати.

Читайте також: Через пандемію COVID-19 у світі можуть закінчитися презервативи

Джерело: metro
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Перевірте, чи все правильно ви робите під час карантину
  • 27 березня, 12:00
  • 998
ТОП 20 комп'ютерних ігор: що пограти на ПК під час карантину
  • 27 березня, 14:30
  • 614
Притула рекомендує: ТОП 5 фільмів, які варто подивитись на карантині
  • 26 березня, 20:00
  • 12392
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл