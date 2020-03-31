Австралійська медсестра пошила маску для обличчя в вигляді вагіни: фотофакт

42-річна медсестра з Австралії Лулу Гераті пошила "захисну" медичну маску у вигляді вульви. На такий експеримент жінку надихнуло її хобі – останнім часом вона шиє чохли для чайників в тій же формі.

Як зізналася Гераті, хоч маска і не відповідає медичним вимогам і не захищає від вірусу, зате вона допомагає дотримуватися дистанції з перехожими. "У мене просто лежала на столі зайва "вульва" від чайника, і я вирішила, чому б і ні. Я думала підняти настрій людям. Не хочу нівелювати небезпеку коронавірусу, але і сприймати все занадто серйозно теж не варто", – сказала австралійка.

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Шити чохли для чайників у вигляді вульв Гераті почала у 2017 році. За словами австралійки, так вона хотіла заспокоїти жінок, які переживають через зовнішній вигляд своїх геніталій. Вона навмисно робить кожен чохол унікальної форми, щоб показати, що немає єдиного стандарту вагіни. До того ж так Гераті одночасно показує анатомію статевого органу, адже багато жінок зовсім не знають свого тіла.

Для всіх, хто хоче зшити такий же чохол або маску, Гераті підготувала докладну відеоінструкцію. Якщо сидите вдома на карантині, то чому б не спробувати.

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