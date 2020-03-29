Через пандемію COVID-19 у світі можуть закінчитися презервативи

Компанія Karex Bhd., яка виробляє кожен п'ятий презерватив у світі, попереджає, що світ дуже скоро може зіткнутися з їхнім дефіцитом. Через пандемію поставки впали майже на 50%, а запаси розраховані тільки на два місяці.

Виробництво компанії у Малайзії відновило роботу зовсім недавно, після тижневого простою через карантин. Зараз там може перебувати тільки половина робітників, щоб дотриматися заборони влади, спрямованої на стримування поширенню коронавірусу.

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Представництва в Китаї і Індії теж постраждали від пандемії і не можуть працювати на повну силу. А тим часом, попит на презервативи збільшився практично вдвічі. "Люди зараз утримуються від народження дітей через невизначене майбутнє", – говорить виконавчий директор компанії Го Міа Кіато.

Крім проблем з карантином всередині країн, презервативи зараз складно експортувати через закриті кордони. Не виключено, що дуже скоро виробникам доведеться підняти ціни.

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