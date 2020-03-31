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Карантин Коронавірус

Смішно чи страшно: донька влаштувала пранк над татом на карантині (відео)

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Пранк з татом, який не сподобався мережі - фото 1
Пранк з татом, який не сподобався мережі

Карантин змушує користувачів йти на все, щоб розбавити сірі будні. Головна героїня цього ролика вирішила розіграти свого батька, але реакція у мережі виявилась доволі неоднозначною.

На платформі Reddit користувач з ніком OohWeeeee поділився епічним відео з пранком дівчини над татком, який набрав популярності в мережі. За лічені години ролик зібрав більше як 35 тисяч переглядів та понад 800 коментарів.

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Все тому, що донька вирішила попросити тата розімнути їй спину, але перед цим поклала у рот сухі макаронини. Звісно ж, у найважливіший момент почувся гучний хрускіт, який змусив батька панікувати та неймовірно хвилюватись. А дівчина ледь втримувалась від сміху. Такий розіграш не надто сподобався коментаторам, які пошкодували татуся, який ледь не посивів за кілька секунд.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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