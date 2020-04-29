Як виглядає сучасний дім для пенсіонерів в Японії: фото

Архітектори створили ідеальне житло для пенсіонерів у японському селищі, яке сподобається і молодим людям. Хто сказав, що з віком можна втратити смак до хорошого інтер'єру?

Студія Ikeda Yukie Ono Toshiharu Architects спроєктувала просторе помешкання із площею у 87 квадратних метрів для японського подружжя на пенсії. Будиночок у селищі поєднує в собі і традиційну архітектуру, і сучасну.

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До того ж, власники виділили вдома чоловічу зону, а також колекцію книг з ілюстраціями дружини. Але найкрасивішим місцем є невеликий сад, який більше нагадує парк посеред бамбукового гаю із річкою. Дизайнери дотримались мінімалізму та вирішили зробити простір максимально відкритим. Тож така ідея помешкання точно підходить не лише літнім людям, а цій японській парі можна позаздрити. Зацініть:

Джерело всіх фото: Koichi Torimura

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