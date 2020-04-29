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Як виглядає сучасний дім для пенсіонерів в Японії: фото

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Будинок для пенсіонерів в Японії - фото 1
Будинок для пенсіонерів в Японії / Koichi Torimura

Архітектори створили ідеальне житло для пенсіонерів у японському селищі, яке сподобається і молодим людям. Хто сказав, що з віком можна втратити смак до хорошого інтер'єру?

Студія Ikeda Yukie Ono Toshiharu Architects спроєктувала просторе помешкання із площею у 87 квадратних метрів для японського подружжя на пенсії. Будиночок у селищі поєднує в собі і традиційну архітектуру, і сучасну.

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До того ж, власники виділили вдома чоловічу зону, а також колекцію книг з ілюстраціями дружини. Але найкрасивішим місцем є невеликий сад, який більше нагадує парк посеред бамбукового гаю із річкою. Дизайнери дотримались мінімалізму та вирішили зробити простір максимально відкритим. Тож така ідея помешкання точно підходить не лише літнім людям, а цій японській парі можна позаздрити. Зацініть:

Як виглядає сучасний дім для пенсіонерів в Японії: фото - фото 400845

Як виглядає сучасний дім для пенсіонерів в Японії: фото - фото 400846

Як виглядає сучасний дім для пенсіонерів в Японії: фото - фото 400847

Як виглядає сучасний дім для пенсіонерів в Японії: фото - фото 400848

Як виглядає сучасний дім для пенсіонерів в Японії: фото - фото 400849

Як виглядає сучасний дім для пенсіонерів в Японії: фото - фото 400850

Як виглядає сучасний дім для пенсіонерів в Японії: фото - фото 400851

Як виглядає сучасний дім для пенсіонерів в Японії: фото - фото 400852

Як виглядає сучасний дім для пенсіонерів в Японії: фото - фото 400853

Як виглядає сучасний дім для пенсіонерів в Японії: фото - фото 400854

Як виглядає сучасний дім для пенсіонерів в Японії: фото - фото 400855

Як виглядає сучасний дім для пенсіонерів в Японії: фото - фото 400856

Як виглядає сучасний дім для пенсіонерів в Японії: фото - фото 400857

Як виглядає сучасний дім для пенсіонерів в Японії: фото - фото 400858

Як виглядає сучасний дім для пенсіонерів в Японії: фото - фото 400859

Як виглядає сучасний дім для пенсіонерів в Японії: фото - фото 400860

Як виглядає сучасний дім для пенсіонерів в Японії: фото - фото 400861

Як виглядає сучасний дім для пенсіонерів в Японії: фото - фото 400862

Як виглядає сучасний дім для пенсіонерів в Японії: фото - фото 400863

Як виглядає сучасний дім для пенсіонерів в Японії: фото - фото 400864

Як виглядає сучасний дім для пенсіонерів в Японії: фото - фото 400865

Як виглядає сучасний дім для пенсіонерів в Японії: фото - фото 400866

Як виглядає сучасний дім для пенсіонерів в Японії: фото - фото 400867

Джерело всіх фото: Koichi Torimura

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Джерело: hqroom
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