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Архітектори модернізували квартиру в будинку 19 століття: фото

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Старий будинок отримав сучасний дизайн - фото 1
Старий будинок отримав сучасний дизайн / Arnold Studio

Архітектори подарували сучасне життя бруклінському будинку, зведеному ще у 19 столітті. Як зараз виглядає двоярусна стильна квартира в цій споруді – дивіться далі.

Архітектурна студія Arnold Studio модернізувала квартиру в одній з будівель Нью-Йорка, яку збудували ще у 19 столітті. Два останні поверхи історичної цегляно-кам'яної споруди отримали сучасний та стильний інтер'єр. Площа оновленого помешкання складає 18 квадратних метрів та поєднує дизайн старого і нового.

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Перший поверх отримав вітальню, їдальню та кухню, які розділяє камін. А на другому поверсі спроєктовані дві спальні та ванни. Все зроблено у світлих тонах, окрім темних балок на стіні, тож важко повірити, що така сучасна квартира ховається у бруклінському будинку. Зацініть!

Архітектори модернізували квартиру в будинку 19 століття: фото - фото 399726

Архітектори модернізували квартиру в будинку 19 століття: фото - фото 399727

Архітектори модернізували квартиру в будинку 19 століття: фото - фото 399728

Архітектори модернізували квартиру в будинку 19 століття: фото - фото 399729

Архітектори модернізували квартиру в будинку 19 століття: фото - фото 399730

Архітектори модернізували квартиру в будинку 19 століття: фото - фото 399731

Архітектори модернізували квартиру в будинку 19 століття: фото - фото 399732

Архітектори модернізували квартиру в будинку 19 століття: фото - фото 399733

Архітектори модернізували квартиру в будинку 19 століття: фото - фото 399734

Джерело фото: Arnold Studio

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Джерело: hqroom
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