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Авіаквитки з України від 10 євро: Великодній розпродаж від Ryanair
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Авіаперевізник Ryanair влаштував розпродаж квитків. Дізнайтеся, куди та за скільки ви можете поїхати.
Ірландський лоукостер Ryanair влаштовує масштабний розпродаж квитків. Акція триватиме до 11 квітня. Щоб купити квитки за акційною ціною, потрібно планувати подорожі 12-30 квітня.
І ще: Максимальна економія: названо найкращий час для покупки авіаквитків
Придбати квитки можна на сайті Ryanair:
- До Стокгольма – 15 євро.
- В Бидгощ – 9,99 євро.
- До Відня – за 14,99 євро.
До теми: Фахівці розповіли, скільки пасажирів літають без багажу
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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