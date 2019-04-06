Авіаквитки з України від 10 євро: Великодній розпродаж від Ryanair

Авіаперевізник Ryanair влаштував розпродаж квитків. Дізнайтеся, куди та за скільки ви можете поїхати.

Ірландський лоукостер Ryanair влаштовує масштабний розпродаж квитків. Акція триватиме до 11 квітня. Щоб купити квитки за акційною ціною, потрібно планувати подорожі 12-30 квітня.

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Придбати квитки можна на сайті Ryanair:

До Стокгольма – 15 євро.

В Бидгощ – 9,99 євро.

До Відня – за 14,99 євро.

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