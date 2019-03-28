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Фахівці розповіли, скільки пасажирів літають без багажу

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Лише 19 відсотків подорожують без валіз - фото 1
Лише 19 відсотків подорожують без валіз / DTDC Australia

Для тих, хто регулярно подорожує самостійно, не є таємницею той факт, що за додатковий багаж необхідно доплачувати. Іноді вартість такої "послуги" може суттєво перевищувати ціну на квиток. Фахівці вирішили підрахувати, скільки пасажирів відмовляються від подорожей з габаритним багажем.

Згідно зі звітом Passenger IT Insights, який склала компанія SITA, лише 19 відсотків пасажирів у 2018 році мандрували літаком без валіз.

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Одну валізу брали у дорогу 56% клієнтів авіакомпаній, дві – 18%, три – 7%.

Цікаво, що доля пасажирів, які мандрують лише з ручною поклажею за рік зменшилась на 2% у порівнянні з 2017 роком. Вона виявилася на рівні 2016 року.

Люди все частіше подорожують з валізами - фото 317433
Люди все частіше подорожують з валізами / Avianca

Експерти SITA вважають, що на зменшення популярності мандрів лише з ручною поклажею повпливали зміни цінових моделей, якими користуються авіакомпанії. Крім того, більшість з них у минулому році "врізали" дозволені габарити того, що можна пронести за борт безкоштовно.

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Джерело: 34travel
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