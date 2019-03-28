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Максимальна економія: названо найкращий час для покупки авіаквитків

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У ці дні ви зекономите на покупці квитків - фото 1
У ці дні ви зекономите на покупці квитків

Туристична компанія Expedia Group і Корпорація взаєморозрахунків і звітності авіакомпаній розповіли, коли можна купити авіаквитки за найвигіднішою ціною, і в який день найкраще починати свою подорож. Збережіть собі, щоби зекономити по-максимуму!

Дослідження показало, що найвигідніше купувати квитки заздалегідь. Квитки за найкращою ціною можна купити щонайменше за три тижні до вильоту.

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Дослідження також встановило, що неділя – найкращий день для бронювання авіаквитків. Дослідження встановило, що ціни на квитки економ- і бізнес-класу нижчі при бронюванні у суботу або неділю. При покупці у неділю ціна в середньому на 20% нижча за звичайну.

Починати подорож краще у четвер або п'ятницю - фото 317551
Починати подорож краще у четвер або п'ятницю

Натомість, краще не брати квитки в четвер і п'ятницю, адже в ці дні тарифи найвищі.

Також фахівці рекомендують починати подорож у четвер і п'ятницю. Це ідеальні дні для початку поїздки. Мандрівники можуть заощадити до 10% на покупці авіаквитків, якщо виберуть для початку подорожі четвер або п'ятницю. Найгірший день для вильоту – неділя. У цей день ціни найвищі.

Дослідники також проаналізували майже 900 тисяч готелів. Виявилося, що найвигідніше бронювати готелі в п'ятницю.

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Джерело: news.com
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