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Максимальна економія: названо найкращий час для покупки авіаквитків
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Туристична компанія Expedia Group і Корпорація взаєморозрахунків і звітності авіакомпаній розповіли, коли можна купити авіаквитки за найвигіднішою ціною, і в який день найкраще починати свою подорож. Збережіть собі, щоби зекономити по-максимуму!
Дослідження показало, що найвигідніше купувати квитки заздалегідь. Квитки за найкращою ціною можна купити щонайменше за три тижні до вильоту.
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Дослідження також встановило, що неділя – найкращий день для бронювання авіаквитків. Дослідження встановило, що ціни на квитки економ- і бізнес-класу нижчі при бронюванні у суботу або неділю. При покупці у неділю ціна в середньому на 20% нижча за звичайну.
Натомість, краще не брати квитки в четвер і п'ятницю, адже в ці дні тарифи найвищі.
Також фахівці рекомендують починати подорож у четвер і п'ятницю. Це ідеальні дні для початку поїздки. Мандрівники можуть заощадити до 10% на покупці авіаквитків, якщо виберуть для початку подорожі четвер або п'ятницю. Найгірший день для вильоту – неділя. У цей день ціни найвищі.
Дослідники також проаналізували майже 900 тисяч готелів. Виявилося, що найвигідніше бронювати готелі в п'ятницю.
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