Аватар повертається: з'явились підводні фото зі зйомок продовження

Неймовірний фільм Аватар незабаром отримає продовження, а поки творці діляться кадрами залаштунків. І процес зйомок не менш ефектний, аніж сама стрічка.

На офіційній сторінці "Аватара" в соцмережі Twitter опублікували свіжі кари зі знімального процесу нових фільмів. Цього разу Джеймс Кемерон займався зйомкою підводних епізодів, і це дуже складна робота.

І ще: Музей студії Ghibli Хаяо Міядзакі можна побачити онлайн (відео)

На світлинах можна побачити, що на майданчику звели спеціальний басейн з трубами, де актори можуть відпочивати між дублями.

"З майбутніх сиквелів: Джеймс Камерон керує акторами перед тим, як вони пірнають під воду для зйомки сцени. Кумедний факт: цей шар білого кольору на поверхні води складаються з плаваючих куль, які не дають світлу заважати зйомку під водою".

From the set of the sequels: @JimCameron directing the actors before they dive underwater for performance capture.



Fun fact: That layer of white on the water's surface is comprised of floating balls that prevent lights from interfering with filming underwater. pic.twitter.com/dOBwS6qOXF — Avatar (@officialavatar) May 6, 2020

Відзначимо, що фільм "Аватар 2" заплановано на 17 грудня 2021 року, тож залишається сподіватись, що пандемія коронавірусу не вплине на проєкт.

Читайте також: Стівен Кінг пояснив, чому люди читають жахи на карантині