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Аватар повертається: з'явились підводні фото зі зйомок продовження

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Аватар повертається: з'явились підводні фото зі зйомок продовження - фото 1

Неймовірний фільм Аватар незабаром отримає продовження, а поки творці діляться кадрами залаштунків. І процес зйомок не менш ефектний, аніж сама стрічка.

На офіційній сторінці "Аватара" в соцмережі Twitter опублікували свіжі кари зі знімального процесу нових фільмів. Цього разу Джеймс Кемерон займався зйомкою підводних епізодів, і це дуже складна робота.

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На світлинах можна побачити, що на майданчику звели спеціальний басейн з трубами, де актори можуть відпочивати між дублями.

"З майбутніх сиквелів: Джеймс Камерон керує акторами перед тим, як вони пірнають під воду для зйомки сцени. Кумедний факт: цей шар білого кольору на поверхні води складаються з плаваючих куль, які не дають світлу заважати зйомку під водою".

Відзначимо, що фільм "Аватар 2" заплановано на 17 грудня 2021 року, тож залишається сподіватись, що пандемія коронавірусу не вплине на проєкт.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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