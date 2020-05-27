Аватар 2: продюсер розкрив деталі сюжету

Шалений успіх фільму "Аватар" змусив творців активно зайнятись продовженням, тож вони одразу почали знімати кілька частин, про які майже нічого невідомо. Але продюсер Джон Ландау починає відкривати деякі деталі зйомок та сюжету.

Стрічка "Аватар 2" повинна вийти у світ 17 грудня 2021 року, якщо на це не вплине пандемія коронавірусу. Але досі майже не відомо, як продовжить розгортатись сюжет.

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Тому продюсер Джон Ландау, який прославився не лише завдяки першій частині фільму, а й "Титаніку" та "Солярісу", вирішив прочинити завісу щодо сюжетної лінії. Раніше було відомо лише те, що продовження базуватиметься на темі родини.

"Це історія сім'ї Саллі. Вона про те, на що піде людина заради її порятунку. У Джека та Нейтірі буде родина в цьому кіно – вони змушені покинути дім, відправитись у різні регіони Пандори, а також проведуть доволі немало часу біля води, у воді та на воді", – поділився він.

Ландау також пояснив, що люди зараз неймовірно сильно шукають розваг лише для того, щоб позбутись щоденного стресу.

Avatar 2 is an upcoming American epic science fiction film directed, produced, edited, and co-written by James Cameron, produced by 20th Century Studios. It is the second film in the Avatar franchise, following Avatar

Initial release: December 16, 2021 pic.twitter.com/lSp5OYxFYr — Avatar 2 (@Avatar2Official) May 13, 2020

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