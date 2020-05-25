ТОП неправдоподібних речей у фільмах, які найбільше дратують глядачів

Іноді дратує, що фільм так швидко закінився :) / pixabay

Події у більшості фільмах дуже далекі від реальності, проте знімальна команда докладає максимум зусиль, аби видати фантазію за правду. Та навіть після їхніх старань уважним глядачам ріже очі кричуща неправдоподібність, яку багато хто навіть не помічає.

Користувачів популярного форуму Reddit попросили поділитись, які неправдоподібні речі у фільмах дратують їх найбільше. Ми обрали найпопулярніші із них та склали правдивий список, що бісить і нас.

"Люди лазять вентиляцією, щоб потрапити в іншу кімнату, але більшість повітроводів замалі для цього"

"Герой самотужки б'ється з кількома суперниками, але всі вони чекають своєї черги. Чому вони ніколи не нападають разом?"

"Герої можуть довго висіти, тримаючись однією рукою за виступ, а іншою – тримати людину. Підтягнутись у такій ситуації майже нереально"

"Люди з довгим волоссям (найчастіше жінки) б'ються з розпущеними косами, а я суп поїсти не можу так"

"Герої відводять погляд від дороги на кілька секунд, щоб поговорити з людьми, які сидять на задньому сидінні. Нібито інакше вони не почують їх"

"Злодій б'є головного героя до напівсмерті та, перш ніж його добити, починає довго хизуватись. Цей монолог дає герою достатньо часу, щоб оговтатись і атакувати"

"Хакери зламують системи за лічені секунди"

"Люди запросто висмикують крапельниці з рук. Одного разу я потягнула свою і розплакалась від болю"

"Після ударів у голову люди виключаються без будь-яких наслідків. Насправді удар по голові, достатній для того, щоб вирубати людину, може привести до пошкодження мозку або навіть до смерті"

"Коли хтось ремонтує машини, то найчастіше використовує розвідні й гайкові ключі. Ні ті, ні інші не допоможуть вам полагодити автомобіль"

А які речі у фільмах бісять вас? Пишіть у коментарях!

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