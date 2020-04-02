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Audi RS7 перетворили на 740-сильний суперкар
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У мережі з'явилися подробиці про проєкт Audi RS7-R від тюнінг-ательє ABT Sportsline. Тюнери збільшили продуктивність чотирьохлітрового турбомотора V8 і перетворили його на справжній суперкар: тепер він видає 740 кінських сил, що можна порівняти з потужністю двигуна Ferrari F12 Berlinetta.
Таким чином, RS7 разом з додатковою літерою R у назві отримав надбавку до потужності 140 сил, а крутний момент дорівнює 920 Нм проти стандартних 800 Нм.
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Серед інших доробок – нові пружини у підвісці, обвішування з карбону з помаранчевими акцентами, посилені стабілізатори, шкіряний салон з декоративними вставками з вуглепластику, а також 22-дюймові диски фірмового дизайну.
У компанії не розкривають динамічні характеристики автомобіля, однак він повинен бути швидшим за звичайний RS7, який набирає першу "сотню" за 3,6 секунди.
Тираж Audi RS7-R від ABT Sportsline складе 125 примірників. Можна замовити як тюнінг вже наявного RS7 – тоді він обійдеться у 70 тисяч євро, або заплатити і за сам автомобіль – у цьому випадку ціна складе 210 300 євро. ABT Sportsline обіцяють дворічну гарантію.
Audi RS7 Sportback нового покоління дебютував у рамках Франкфуртського автосалону восени минулого року. Він отримав розширений кузов і колісні арки, а також гібридну надбудову – 48-вольтний стартер-генератор, який рекуперує до 12 кіловатів енергії.
Разом з тим RS7 отримав систему вимкнення половини циліндрів при малих навантаженнях і функцію старт-стоп. Вона дозволяє економити приблизно 0,8 літра бензину на 100 кілометрів.
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