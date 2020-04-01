За допомогою iPhone 9 можна буде розблоковувати та запускати автомобіль

Журналісти видання 9to5Mac виявили згадки нового iPhone 9 у коді бета-версії iOS 13.4.5 для розробників, що вийшла 31 березня. Завдяки його вивченню стало відомо, що новий смартфон Apple дозволить розблоковувати та запускати автомобілі за допомогою CarKey.

Цікаво, що раніше в коді CarKey згадувалися лише моделі iPhone з Face ID. Ми ж нагадаємо, що iPhone 9 має бути схожим на iPhone 8 та оснащуватися Touch ID. Це за умов, якщо він узагалі вийде.

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Крім того, видання 9to5Mac зазначає, що CarKey можна використовувати без біометричної аутентифікації за допомогою технології Express Transit Card, навіть з розрядженим акумулятором смартфона. Ця технологія використовується в iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro і iPhone 11 Pro Max.

Оскільки iPhone 8 не підтримує роботу технології Express Transit Card без заряду, цей код, ймовірно, належить новому iPhone 9.

Очікується, що Apple представить наступника iPhone SE вже 15 квітня 2020 року.

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