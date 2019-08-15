Audi дозволить покупцям Q4 e-tron підібрати авто під себе

Електричний кросовер Audi Q4 e-tron стане першим автомобілем, світловий малюнок оптики якого можна обирати разом з іншими опціями. Всього покупцям запропонують понад 20 варіантів для фар і ліхтарів.

Батарейний Audi Q4 e-tron з'явиться на ринку у 2021 році, і вперше частиною програми персоналізації автомобіля стане вибір малюнка оптики – більше ніхто з виробників такого не пропонує. За словами головного дизайнера Audi Марка Ліхта, покупцям запропонують 25 варіантів "світловий підпис" для фар і ліхтарів.

І ще: З'явилося перше зображення нового універсала Audi RS6

Передсерійний прототип кросовера дебютував у Женеві навесні цього року. Q4 e-tron оснастили двома електромоторами з сумарною віддачею 225 кіловатів (306 кінських сил), що розганяється автомобіль до "сотні" за 6,3 секунди. За замовчуванням тяга подається тільки на задню вісь. Передній електромотор починає працювати лише при пробуксовуванню або, якщо бортовими системами фіксується недостатня (або надлишкова) обертальність.

Можна обрати один з кількох десятків малюнків фар

Тягова батарея на 82 кіловат-години розташована під підлогою. Завдяки їй у циклі WLTP кросовер Q4 e-tron проїжджає до 450 кілометрів. Маса акумулятора – 510 кілограмів. Він забезпечує низький центр ваги, як у седана з ДВЗ, і найкращий розподіл навантажень між осями.

Читайте також: Представлено лімітовану серію Ford Mustang: 800 "конячок" під капотом