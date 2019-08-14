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Представлено лімітовану серію Ford Mustang: 800 "конячок" під капотом
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Американська майстерня Brown Lee Performance побудувала спеціальну версію Ford Mustang в історичній леманівській лівреї Gulf. Зовнішністю доопрацювання не обмежилися, і під капотом фастбека встановили форсований до 811 сил п'ятилітровий V8 з механічним нагнітачем.
Фахівці Brown Lee Performance керувалися трьома принципами: потужність, швидкість та спадщина. Тому під барвистою лівреєю Gulf Heritage Mustang вони сховали компресорний 5.0 V8 сімейства Coyote, віддачу якого довели до 811 сил і 915 Нм крутного моменту. Агрегат можна поєднувати з 10-діапазонним "автоматом" або шестиступеневою "механікою", а сам спорткар доступний у кузові фастбек або кабріолет.
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Крім потужного двигуна, Gulf Heritage Mustang отримав нову підвіску та деталі обваження з вуглепластика. Однак найпомітнішою деталлю стало ліцензоване Gulf Oil забарвлення кузова в стилі гоночних GT40. У салоні спорткара власника зустріне обробка шкірою й алькантарою з контрастними деталями оранжевого та синього кольору.
Виробничий план передбачає будівництво всього 119 примірників Gulf Heritage Mustang. Ціна кожного – 139 995 доларів. На спорткар дається трирічна гарантія.
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