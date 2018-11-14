Атмосферні пейзажі Якуба Фішера, від яких перехоплює подих

Талановитий фотограф ділиться своїми мандрівками, надихаючи подорожувати. Зацініть!

Знайомтесь, Якуб Фішер (Jakub Fišer) – 30-річний веб-розробник та фотограф, який живе і працює у столиці Чехії. У вільний час хлопець обожнює досліджувати світ та мандрувати у пошуках нових вражень. Так його профіль в соцмережі Instagram почав наповнюватись атмосферними пейзажами, тому не дивно, що сьогодні за Якубом стежать понад 25 тис. осіб.

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Затишні подорожі Якуба Фішера / instagram.com/kubajszcom/

Затишні подорожі Якуба Фішера / instagram.com/kubajszcom/

Затишні подорожі Якуба Фішера / instagram.com/kubajszcom/

Затишні подорожі Якуба Фішера / instagram.com/kubajszcom/

Затишні подорожі Якуба Фішера / instagram.com/kubajszcom/

Затишні подорожі Якуба Фішера / instagram.com/kubajszcom/

Затишні подорожі Якуба Фішера / instagram.com/kubajszcom/

Затишні подорожі Якуба Фішера / instagram.com/kubajszcom/

Затишні подорожі Якуба Фішера / instagram.com/kubajszcom/

Затишні подорожі Якуба Фішера / instagram.com/kubajszcom/

Затишні подорожі Якуба Фішера / instagram.com/kubajszcom/

Затишні подорожі Якуба Фішера / instagram.com/kubajszcom/

Затишні подорожі Якуба Фішера / instagram.com/kubajszcom/

Затишні подорожі Якуба Фішера / instagram.com/kubajszcom/

Затишні подорожі Якуба Фішера / instagram.com/kubajszcom/

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