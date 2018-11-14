Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Атмосферні пейзажі Якуба Фішера, від яких перехоплює подих

  • 57
Затишні подорожі Якуба Фішера - фото 1
Затишні подорожі Якуба Фішера / instagram.com/kubajszcom/

Талановитий фотограф ділиться своїми мандрівками, надихаючи подорожувати. Зацініть!

Знайомтесь, Якуб Фішер (Jakub Fišer) – 30-річний веб-розробник та фотограф, який живе і працює у столиці Чехії. У вільний час хлопець обожнює досліджувати світ та мандрувати у пошуках нових вражень. Так його профіль в соцмережі Instagram почав наповнюватись атмосферними пейзажами, тому не дивно, що сьогодні за Якубом стежать понад 25 тис. осіб.

І ще: Міста світу, які найбільше залежать від туризму

Затишні подорожі Якуба Фішера - фото 288574
Затишні подорожі Якуба Фішера / instagram.com/kubajszcom/
Затишні подорожі Якуба Фішера - фото 288573
Затишні подорожі Якуба Фішера / instagram.com/kubajszcom/
Затишні подорожі Якуба Фішера - фото 288572
Затишні подорожі Якуба Фішера / instagram.com/kubajszcom/
Затишні подорожі Якуба Фішера - фото 288571
Затишні подорожі Якуба Фішера / instagram.com/kubajszcom/
Затишні подорожі Якуба Фішера - фото 288570
Затишні подорожі Якуба Фішера / instagram.com/kubajszcom/
Затишні подорожі Якуба Фішера - фото 288569
Затишні подорожі Якуба Фішера / instagram.com/kubajszcom/
Затишні подорожі Якуба Фішера - фото 288568
Затишні подорожі Якуба Фішера / instagram.com/kubajszcom/
Затишні подорожі Якуба Фішера - фото 288567
Затишні подорожі Якуба Фішера / instagram.com/kubajszcom/
Затишні подорожі Якуба Фішера - фото 288566
Затишні подорожі Якуба Фішера / instagram.com/kubajszcom/
Затишні подорожі Якуба Фішера - фото 288565
Затишні подорожі Якуба Фішера / instagram.com/kubajszcom/
Затишні подорожі Якуба Фішера - фото 288564
Затишні подорожі Якуба Фішера / instagram.com/kubajszcom/
Затишні подорожі Якуба Фішера - фото 288563
Затишні подорожі Якуба Фішера / instagram.com/kubajszcom/
Затишні подорожі Якуба Фішера - фото 288562
Затишні подорожі Якуба Фішера / instagram.com/kubajszcom/
Затишні подорожі Якуба Фішера - фото 288561
Затишні подорожі Якуба Фішера / instagram.com/kubajszcom/
Затишні подорожі Якуба Фішера - фото 288560
Затишні подорожі Якуба Фішера / instagram.com/kubajszcom/

Читайте також: Вулкан в Індонезії, який виглядає наче інша планета: неймовірні фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 листопада 2018: прогноз для знаків Зодіаку
  • 19 листопада, 14:50
  • 1975
Дві матері 2 сезон: дата, коли вийде продовження серіалу
  • 22 листопада, 23:01
  • 5886
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25 квітня, 20:31
  • 811763
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Подорожі