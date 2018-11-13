Вулкан в Індонезії, який виглядає наче інша планета: неймовірні фото

Талановитий фотограф показав свою подорож до Індонезії, де побачив активний вулкан. Зацініть!

Знайомтесь, Джоріс Германс (Joris Hermans) – бельгійський фотограф та засновник The World Ahead Of Us². Кілька місяців тому йому випала нагода побувати на острові Ява в Індонезії зі своєю дівчиною. Звісно ж, він не міг не побувати на Горі Бром, активному вулкані, відомому своїм епічним ревом та видом.

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"Щоб побачити схід сонця, нам довелось прокинутись о 3 ранку, щоб піднятись на один з оглядових майданчиків на горі Пенанджакан. Похід зайняв майже 1,5 години, тому нам довелось ще чекати на світанок близько години та морозному холоді. На щастя, місцеві мешканці розвели багаття та продавали каву для замерзлих мандрівників", – ділиться Джоріс.

Він також зазначив, що ніколи не бачив подібного ландшафту, який нагадує Марс через всі червоні та коричневі тони.

Ефектні фото вулкану в Індонезії / Joris Hermans

Ефектні фото вулкану в Індонезії / Joris Hermans

Ефектні фото вулкану в Індонезії / Joris Hermans

Ефектні фото вулкану в Індонезії / Joris Hermans

Ефектні фото вулкану в Індонезії / Joris Hermans

Ефектні фото вулкану в Індонезії / Joris Hermans

Ефектні фото вулкану в Індонезії / Joris Hermans

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