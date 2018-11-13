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Вулкан в Індонезії, який виглядає наче інша планета: неймовірні фото

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Ефектні фото вулкану в Індонезії - фото 1
Ефектні фото вулкану в Індонезії / Joris Hermans

Талановитий фотограф показав свою подорож до Індонезії, де побачив активний вулкан. Зацініть!

Знайомтесь, Джоріс Германс (Joris Hermans) – бельгійський фотограф та засновник The World Ahead Of Us². Кілька місяців тому йому випала нагода побувати на острові Ява в Індонезії зі своєю дівчиною. Звісно ж, він не міг не побувати на Горі Бром, активному вулкані, відомому своїм епічним ревом та видом.

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"Щоб побачити схід сонця, нам довелось прокинутись о 3 ранку, щоб піднятись на один з оглядових майданчиків на горі Пенанджакан. Похід зайняв майже 1,5 години, тому нам довелось ще чекати на світанок близько години та морозному холоді. На щастя, місцеві мешканці розвели багаття та продавали каву для замерзлих мандрівників", – ділиться Джоріс.

Він також зазначив, що ніколи не бачив подібного ландшафту, який нагадує Марс через всі червоні та коричневі тони.

Ефектні фото вулкану в Індонезії - фото 288421
Ефектні фото вулкану в Індонезії / Joris Hermans
Ефектні фото вулкану в Індонезії - фото 288420
Ефектні фото вулкану в Індонезії / Joris Hermans
Ефектні фото вулкану в Індонезії - фото 288419
Ефектні фото вулкану в Індонезії / Joris Hermans
Ефектні фото вулкану в Індонезії - фото 288418
Ефектні фото вулкану в Індонезії / Joris Hermans
Ефектні фото вулкану в Індонезії - фото 288417
Ефектні фото вулкану в Індонезії / Joris Hermans
Ефектні фото вулкану в Індонезії - фото 288416
Ефектні фото вулкану в Індонезії / Joris Hermans
Ефектні фото вулкану в Індонезії - фото 288415
Ефектні фото вулкану в Індонезії / Joris Hermans

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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