Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Подорожі Ностальгія

Atlas Weekend у яскравих знімках з Instagram

  • 19
subacheva_mua - фото 1
subacheva_mua / https://www.instagram.com/subacheva_mua/

Подія, яка не забувається. Дивіться, як проходив неймовірний Atlas Weekend у Києві.

На один тиждень в липні Київ перетворився на офіційну столицю крутої музики в Східній Європі, адже тут проходить яскравий Atlas Weekend!

І ще: Перший день Atlas Weekend: DZIDZIO, Павло Зібров та повернення Софії Ротару

Однак все хороше рано чи пізно закінчується, і цей фест не став винятком. Але є спосіб зберегти ці незабутні емоції хоч трохи довше: у вигляді фотографій. Активності на Atlas – це коли ти буквально відриваєшся від землі...

Атлас Вікенд 2019 триватиме з 9 по 14 липня на території Національного експоцентру України (ВДНГ) в Києві. Завершиться Атлас Вікенд виступами вокаліста англійської групи Oasis Ліама Галлахера, а також шоу українських зірок The Hardkiss та alyona alyona.

Atlas Weekend у яскравих знімках з Instagram - фото 340815

Atlas Weekend у яскравих знімках з Instagram - фото 340816

Atlas Weekend у яскравих знімках з Instagram - фото 340818

Atlas Weekend у яскравих знімках з Instagram - фото 340817

Atlas Weekend у яскравих знімках з Instagram - фото 340820

Atlas Weekend у яскравих знімках з Instagram - фото 340821

Atlas Weekend у яскравих знімках з Instagram - фото 340819

Atlas Weekend у яскравих знімках з Instagram - фото 340822

Atlas Weekend у яскравих знімках з Instagram - фото 340823

Atlas Weekend у яскравих знімках з Instagram - фото 340824

Atlas Weekend у яскравих знімках з Instagram - фото 340825

Atlas Weekend у яскравих знімках з Instagram - фото 340826

Читайте також: Потужна лірика на Atlas Weekend у виконанні Сергія Бабкіна, Один в каное та Сплін

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ФАБРИКА ЗІРОК: як змінилися найяскравіші українські "фабриканти" за 12 років
  • 10 липня, 18:00
  • 1909
Одеський кінофестиваль 2019: найзашкварніші образи зірок на червоній доріжці
  • 13 липня, 14:00
  • 755
ТЕСТ: Вгадай старі логотипи популярних брендів!
  • 11 липня, 15:30
  • 396
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Україна