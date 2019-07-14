Atlas Weekend у яскравих знімках з Instagram

Подія, яка не забувається. Дивіться, як проходив неймовірний Atlas Weekend у Києві.

На один тиждень в липні Київ перетворився на офіційну столицю крутої музики в Східній Європі, адже тут проходить яскравий Atlas Weekend!

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Однак все хороше рано чи пізно закінчується, і цей фест не став винятком. Але є спосіб зберегти ці незабутні емоції хоч трохи довше: у вигляді фотографій. Активності на Atlas – це коли ти буквально відриваєшся від землі...

Атлас Вікенд 2019 триватиме з 9 по 14 липня на території Національного експоцентру України (ВДНГ) в Києві. Завершиться Атлас Вікенд виступами вокаліста англійської групи Oasis Ліама Галлахера, а також шоу українських зірок The Hardkiss та alyona alyona.

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