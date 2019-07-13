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Потужна лірика на Atlas Weekend у виконанні Сергія Бабкіна, Один в каное та Сплін

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На Atlas Weekend виступили Сергій Бабкін і гурт Один в каное - фото 1
На Atlas Weekend виступили Сергій Бабкін і гурт Один в каное

Гучний столичний фестиваль Atlas Weekend 2019 впевнено наближається до фіналу. І 12 липня ВДНГ “накрила” хвиля лірики завдяки Сергію Бабкіну, гурту “Один в каное” та хедлайнерам “Сплін”, щоб дати змогу відвідувачам трохи перепочити від нескінченного шаленства.

Попри те, що музичні фестивалі переважно асоціюються з драйвом, там точно не обходиться без лірики, щоб стовідсотково задовольнити весь спектр смаків відвідувачів.

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Тому емоційність Сергія Бабкіна на головній сцені під час виконання композицій "Привіт, Бог" і "Але" змусила гостей фестивалю відчути максимальне єднання та навіть сльози на очах. А трек "Дихай повільно" точно достукався до тисяч сердець своєю щирістю.

Пізніше український гурт “Один в каное” продовжив справу Сергія Бабкіна, і змусив відчути мурашки на шкірі під час виконання "У мене немає дому". А пісні "Мама" та "Човен" упевнено підштовхували до того, щоб міцно обійняти того, з ким вирішив відвідати фестиваль.

І завершував, цей багатий на щирі емоції вечір, хедлайнер фестивалю – рок-гурт "Сплін". Музиканти виконали улюблені багатьма пісні "Танцуй", "Остаёмся зимовать" та, звісно, культовий і меланхолійний "Романс". Не обійшлося без найпопулярніших композицій "Новые люди", "Орбит без сахара" та "Выхода нет", які люди знали напам'ять і на всю підспівували.

Проте найбільш вражаючим моментом стало виконання фінальної пісні "Моё сердце", бо якраз наприкінці композиції пішов дощ, який підсвічувався софітами. І це було неймовірно красиво!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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