Інсайдер назвав ціну ігрового Black Shark 3: вона приємно дивує

Незадовго до презентації геймерського смартфона Black Shark 3 численні публікації вже розкрили його дизайн і ключові специфікації. Невідомою залишалася лише ціна гаджета, але черговий витік від відомого мережевого інформатора розсекретив і цю важливу характеристику майбутньої новинки.

Інсайдер Xiaomishka розмістив у своєму Twitter-блозі знімок, згідно з яким базова версія апарату коштуватиме $ 429, а просунута – $ 471.

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Частина специфікацій на фото прихована, але передбачається, що різниця між версіями полягає в обсязі оперативної пам'яті і вбудованого накопичувача. Варто відзначити, що на опублікованому банері вказана частота оновлення екрану 90 Гц, а не 120, як повідомлялося раніше.

За наявною інформацією, гаджет отримає новітній процесор Qualcomm Snapdragon 865, потрійну камеру, а також акумулятор на 4720 мАг з підтримкою технології швидкої зарядки потужністю 66 Вт і блоком живлення з магнітним конектором.

Презентація смартфона Black Shark 3 відбудеться 3 березня.

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