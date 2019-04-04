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Апарат для вивчення темної енергії зробив перше фото

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Апарат DESI зробив перший знімок - фото 1
Апарат DESI зробив перший знімок / youtube

Космічний апарат DESI для вивчення темної енергії зробив знімок галактики Вир (Whirlpool Galaxy, M 51, Messier 51). Зображення записало червоне світло, що виходить від галактики, за допомогою використання фільтра r-діапазону. За словами вчених, знімок не розкриває можливостей інструменту.

Перший знімок апарату був одержано 1 квітня. Зображена на ньому галактика розташована в сузір'ї Гончі Пси, у 23 мільйонах світлових років від Землі. За словами астрономів, фотографія не впоказує всіх можливостей інструменту. У повну силу він запрацює лише до кінця поточного року.

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Зараз DESI перебуває у процесі монтажу на телескопі Mayall в Аризоні. Для отримання цього фото в апараті були залучені шість великих лінз, які розширюють кут спостереження приблизно в 16 разів.

Галактика Вир - фото 318907
Галактика Вир

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Джерело: newatlas
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