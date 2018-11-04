Космічний телескоп Kepler завершив свою роботу

NASA оголосило про припинення місії Kepler через дев'ять років роботи космічного телескопа в космосі.

Повідомляється, що апарат Kepler вичерпав запаси палива і більше не може виконувати наукові операції.

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Kepler був запущений 6 березня 2009 року. За час роботи телескоп виявив понад 2,6 тисячі планет за межами Сонячної системи, багато з яких можуть бути потенційно придатними для життя.

"Будучи першою місією NASA, спеціально призначеною для пошуку екзопланет, Kepler перевершив всі наші очікування і проклав шлях для подальших досліджень і пошуку життя в Сонячній системі і за її межами. Його відкриття дозволили побачити місце людства у Всесвіті в новому світлі", – каже заступник керівника управління наукових місій NASA Томас Цурбухен.

А ще вчені помітили дивну хмару над Марсом: її видно навіть із земних телескопів. Хмара білого кольору завширшки 19 км знаходиться над горою Арсія з середини вересня.

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