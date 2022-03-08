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війна

Астронавти SpaceX візьмуть із собою у космос прапор України

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Астронавти SpaceX візьмуть із собою у космос прапор України - фото 1

Той випадок, коли Україну підтримують не лише на нашій планеті. Астронавти планують доставити прапор у те місце в космосі, яке "все ще залишається поза межами досяжності тиранії".

Як йдеться на сторінці Polaris у Twitter, екіпаж американської компанії SpaceX візьме із собою у космос український прапор. Астронавти вирушають на орбіту у рамках програми Polaris Dawn.

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"Ми підтримуємо Україну та її відважних громадян, а також усіх тих, хто бореться за свободу по всьому світу. Екіпаж Polaris Dawn доставить цей прапор у те місце в космосі, яке все ще залишається поза досяжністю тиранії", – йдеться у повідомленні.

Командир екіпажу SpaceX Inspiration4, американський бізнесмен та астронавт Джаред Айзекман після початку війни в Україні особисто привіз із США допомогу для наших військових.

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