Астронавти SpaceX візьмуть із собою у космос прапор України

Той випадок, коли Україну підтримують не лише на нашій планеті. Астронавти планують доставити прапор у те місце в космосі, яке "все ще залишається поза межами досяжності тиранії".

Як йдеться на сторінці Polaris у Twitter, екіпаж американської компанії SpaceX візьме із собою у космос український прапор. Астронавти вирушають на орбіту у рамках програми Polaris Dawn.

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"Ми підтримуємо Україну та її відважних громадян, а також усіх тих, хто бореться за свободу по всьому світу. Екіпаж Polaris Dawn доставить цей прапор у те місце в космосі, яке все ще залишається поза досяжністю тиранії", – йдеться у повідомленні.

Командир екіпажу SpaceX Inspiration4, американський бізнесмен та астронавт Джаред Айзекман після початку війни в Україні особисто привіз із США допомогу для наших військових.

We stand with Ukraine and its brave citizens and all those fighting for freedom across the world.



The Polaris Dawn crew will take this flag to a place in space that still remains beyond the reach of tyranny. pic.twitter.com/RgUdXWmCHN — Polaris (@PolarisProgram) March 7, 2022

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