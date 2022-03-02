Хакери зламали Центр управління Роскосмосу: РФ не може контролювати свої супутники

Хакери стверджують, що "поклали" Центр управління Роскосмосу. Тим часом Дмитро Рогозін спростовує злам комп'ютерної системи свого відомства.

Група хакерів NB65 увійшла до системи управління супутниками Роскосмосу та відключила Центр управління корпорації. Про це повідомила мережа хакерських активістів Anonymous.

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"Росія більше не контролює свої власні супутники-шпигуни", – йдеться у заяві хакерів. На підтвердження хакери опублікували скріншоти адміністративної панелі комп'ютерної системи.

JUST IN: Hacking group 'NB65', affiliated with #Anonymous has shut down the Control Center of the Russian Space Agency 'Roscosmos'. #Russia has no more control over their own Spy-Satelites. #OpRussia#OpKremlin #FreeUkraine #FckPutin pic.twitter.com/1iZBDN48rw — Anonymous TV (@YourAnonTV) March 1, 2022

Проте Дмитро Рогозін, який очолює Роскосмос, заперечує цю інформацію. Але доказів ніяких не дає.

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