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Хакери зламали Центр управління Роскосмосу: РФ не може контролювати свої супутники
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Хакери стверджують, що "поклали" Центр управління Роскосмосу. Тим часом Дмитро Рогозін спростовує злам комп'ютерної системи свого відомства.
Група хакерів NB65 увійшла до системи управління супутниками Роскосмосу та відключила Центр управління корпорації. Про це повідомила мережа хакерських активістів Anonymous.
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"Росія більше не контролює свої власні супутники-шпигуни", – йдеться у заяві хакерів. На підтвердження хакери опублікували скріншоти адміністративної панелі комп'ютерної системи.
Проте Дмитро Рогозін, який очолює Роскосмос, заперечує цю інформацію. Але доказів ніяких не дає.
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