Астронавт NASA зробив вражаюче фото Землі з МКС

Астронавт Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) Дуглас Херлі сфотографував планету Земля з Міжнародної космічної станції.

Відповідний кадр він опублікував на своїй сторінці в Twitter. "Наш красивий синій мармур", – додав Херлі до знімка. Як повідомлялося, 30 травня американська компанія SpaceX, засновником якої є Ілон Маск, у співпраці з NASA здійснили запуск пілотованого корабля Falcon 9 з капсулою Crew Dragon, яка мала доставити двох астронавтів на міжнародну космічну станцію (МКС).

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Екіпаж першого пілотованого корабля Crew Dragon складався з двох досвідчених астронавтів NASA, які мають за плечима по два космічних польоти. Колишній пілот шатла Дуглас Херлі призначений командиром корабля, а польотний фахівець Роберт Бенкен командиром зі спільних операцій з МКС.

Ці екіпажні ролі унікальні, вони розподілені тільки у випадку випробувальних польотів.

Our beautiful Blue Marble. pic.twitter.com/GwpKb3Tlbl — Col. Doug Hurley (@Astro_Doug) July 30, 2020

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