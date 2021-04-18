Зонд New Horizons сфотографував найвіддаленіший об'єкт в космосі, створений людиною

18 квітня о 15:42 за київським часом New Horizons досягне позначки в 50 астрономічних одиниць (7,5 мільярда кілометрів) від Землі. В честь цього команда зонда опублікувала знімок найдальшого рукотворного об'єкта – космічного апарату Вояджер-1.

New Horizons стане п'ятим космічним апаратом, який подолає позначку у 50 астрономічних одиниць. Раніше від нашої планети на цю відстані віддалилися Піонер-10, Піонер-11, Вояджер-1 і Вояджер-2, пише NASA.

І ще: Фахівці NASA показали на відео візуалізацію подвійної чорної діри

1 астрономічна одиниця – середня відстань від Землі до Сонця – приблизно 150 мільйонів кілометрів.

"Важко уявити щось настільки далеке. Одна річ, яка робить цю відстань зрозумілішою – це час, який потрібен нам, будучи на Землі, щоб підтвердити, що космічний корабель отримав наші інструкції. З практично миттєвого воно дійшло до того, що зараз становить близько 14 годин", – пояснює Еліс Боуман, керівниця місії New Horizons в Лабораторії прикладної фізики Джонса Хопкінса.

Щоб відзначити досягнення New Horizons, вчені опублікували знімок зоряного поля, зроблений зондом 25 грудня 2020 року. На ньому позначено розташування Вояджер-1 – найвіддаленішого від Землі об'єкта, який коли-небудь створила людина. Зараз він перебуває на відстані приблизно 152 а.о. (22,7 мільярда кілометрів) від Землі.

Читайте також: Вчений розгледів на Марсі змій і великих жуків