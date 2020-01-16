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Астаф'єва у пікантному бікіні порівняла себе з Дорофєєвою

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Даша Астаф'єва - фото 1
Даша Астаф'єва / instagram

Даша Астаф'єва захопила шанувальників стрункою фігурою, позуючи в бікіні на даху висотки. Фанати у захваті!

Популярна українська співачка, актриса і секс-символ Даша Астаф'єва часто ділиться з фанатами в Instagram фотографіями з життя і різних фотосесій.

І ще: Даша Астаф'єва розбурхала шанувальників апетитними формами в розкішній сукні

Знаменитість похвалилася розкішними кадрами в чорному бікіні, позуючи на даху однієї з багатоповерхівок. Так, артистка доповнила пікантний образ ще і чорною накидкою з імітацією воронячого пір'я, порівнявши себе з відомою виконавицею Надею Дорофєєвою.

"Схожа тут на @nadyadorofeeva", – лаконічно підписала Астаф'єва. Фоловери не пройшли повз і засипали Дашу компліментами.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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