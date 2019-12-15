Даша Астаф'єва завела натовп спекотними танцями: відео

Співачка, модель і просто красуня Даша Астаф'єва показала відео свого виступу. Шанувальники у захваті!

Даша Астаф'єва прославилася завдяки гарячим фотосесіями для світових глянців, серед яких і іменитий журнал Playboy. Даша велика любителька еротичних фотосесій і перевтілень, якими часто ділиться з шанувальниками у соцмережі Instagram. Цього разу красуня показала відео свого виступу в клубі.

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Як видно, на невелику сцену Даша вийшла в сексуальному вбранні, який ззаду може здатися скромним, але спереду спідниця повністю відсутня, видно лише чубчика з поясом, які плавно переходять в ботфорти на підборах. Зверху в неї спокусливий блискучий піджак.

Астаф'єва і співає, і танцює одночасно, заводячи публіку, а поруч з нею ще одна напівгола танцівниця. У підписі до відео зірка написала: "Ненудний вечір".

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