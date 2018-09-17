Астаф'єва розбурхала мережу відвертим знімком в наряді Лари Крофт

Глибокий виріз в латексному обтягуючому костюмі співачки оголив її груди практично повністю.

Українська модель і співачка Даша Астаф'єва приміряла на себе образ розкрадачки гробниць Лари Крофт. Для створення необхідного амплуа зірка вибрала чорний обтягуючий костюм з дуже глибоким декольте.

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Артистка виконала в наряді кілька цікавих танцювальних рухів. Відео танцю зірка опублікувала у своєму Instagram.

Співачка підписала ролик словами "Лара Крофт, яку ви заслужили". За 12 годин відео набрало понад 92 тисячі переглядів і сотні захоплених коментарів від шанувальників.

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