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Ратажковскі показала спокусливі форми з незвичайного ракурсу

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Ратажковскі зваблює Instagram - фото 1
Ратажковскі зваблює Instagram / instagram.com/emrata

Американська акторка Емілі Ратажковскі знову розбурхала Instagram своїм оголеним тілом.

27-річна американська модель та акторка Емілі Ратажковскі не збирається зменшувати рівень уваги до себе, тому активно з'являється на різноманітних заходах та веде свій акаунт в Instagram, де за нею стежать понад 19 млн осіб. Саме там дівчина зовсім не соромиться публікувати доволі спекотні кадри, демонструючи струнку фігуру.

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Нещодавно Емілі вирішила нагадати, що літо не завершилось, і поділилась незвичайний селфі серед дзеркал. З такого незвичайного ракурсі модель можна роздивитись з усіх сторін, тому не дивно, що фанати оцінили знімок у понад 1,2 млн вподобань за короткий час.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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