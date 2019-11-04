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Асистент Шевченка вразив тату, присвяченим Україні

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Мальдера – асистент Шевченка в збірній України - фото 1
Мальдера – асистент Шевченка в збірній України / football24

Асистент Андрія Шевченка в збірній України з футболу італієць Андреа Мальдера, за час роботи з синьо-жовтими, мабуть, настільки перейнявся любов'ю до нашої країні, що зробив собі татуювання з гербом і прапором України.

Тату викликало бурхливу реакцію, всі фоловери в захваті від нього: "Браво, Андреа!", "Це виглядає прекрасно і дуже патріотично!".

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Нагадаємо, що Мальдера є асистентом тренера збірної України Андрія Шевченка з 2016 року. Він не грав у футбол на професійному рівні, хоча родом з сім'ї футболістів. Андреа знайшов себе як футбольний аналітик. У 2009 тодішній наставник "Мілана" Леонардо запросив його на роль відповідального за аналіз тактико-технічних дій.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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