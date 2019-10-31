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Андрій Шевченко показав свого дорослого сина

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Андрій Шевченко - фото 1
Андрій Шевченко / instagram

Тренер української збірної з футболу Андрій Шевченко поділився фотографією з сином Джорданом. Шанувальники відмітили неабияку схожість!

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко показав свого дорослого сина Джордана.

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На своїй сторінці в Instagram Шевченко привітав старшого сина з днем народження, і опублікував архівне фото. "Щасливого 15-річчя моєму первістку Джордану. Я так сильно тебе люблю", – зворушливо підписав фотографію Шевченко.

Гортайте фотогалерею:

Нагадаємо, Андрій Шевченко одружений з американською моделлю Крістін Пазік. Вони виховують чотирьох синів. Старший Джордан народився у 2004 році, у 2006 – Крістіан, в 2012 – Олександр, та у 2016 році – Райдер-Габріель.

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Сини Шевченка

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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