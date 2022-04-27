ART PRESTIGE JAZZ GROUP представить у Львові мистецьку акцію на підтримку полку "Азов"

Під час виступу збиратимуть гроші на потрепи батальйону "Азов"

У четвер, 28 квітня, відбудеться особлива мистецька акція від Івано-франківського джазового колективу "ART PRESTIGE JAZZ GROUP". Приходьте о 19:00 у LV CAFE jazz club, щоб не проґавити

Мета заходу – збір коштів на підтримку окремого полку спеціального призначення "Азов", який героїчно обороняє Маріуполь. Розповідаємо на Радіо MAXIMUM, як потрапити на виступ.

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Засновник і керівник колективу – контрабасист, бас-гітарист, композитор та аранжувальник Арсен Бучинський. Філософія колективу – це поєднання стилів jazz, fusion, be-bop, latin, blues, reggae, а також бажання максимально зрозуміло донести до слухача складну й емоційно насичену музику.

Джаз група ART PRESTIGE – учасник багатьох проєктів та фестивалів серед яких:

Міжнародний джазовий фестиваль "Єдність" (м. Київ),

Міжнародний джазовий фестиваль "Jazz Bez",

Міжнародний фестиваль "Музика без кордонів" (м. Ужгород),

фестиваль професійного музичного мистецтва "Прикарпатська весна" (м. Івано-Франківськ),

Форум молодої музики (м. Вінниця).

Колектив бере активну концертну участь у житті свого міста, гастролює багатьма містами України та Європи, отримує схвальні відгуки преси та любов публіки.

У закладі будуть розміщені банери з QR кодом, відсканувавши який можна перерахувати кошти на допомогу українській армії.

Зібрані гроші надходять на рахунок ГО "Міжнародна Асоціація Митців", далі їх скерують на потреби полку.

Лінк для донатів: https://tinyurl.com/JAZZ-PRIVATBANK

MONOBANK – https://send.monobank.ua/jar/F6hAjTrXv

PayPal: AFofUkraine@gmail.com

Приходьте на виступ, щоб послухати музику та підтримати українських військових!

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