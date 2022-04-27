Джамала перед матчем Динамо – Боруссія виконала Ave Maria: її присвятила маріупольцям

Співачка Джамала продовжує підтримувати Україну за кордоном. Напередодні вона виконала пісню "Ave Maria" перед благодійним матчем між Динамо та Боруссією.

Відео свого виступу у Дортмунді зірка виклала в інстаграмі. Вона зізнається, що вперше співала пісню Шуберта.

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Це присвята усім маріупольцям і заклик якнайшвидше прийти їм на допомогу, – сказала вона.

Слухайте виступ Джамали перед матчем Динамо – Боруссія:

Джамала додала, що багатотисячний стадіон почув і пісню "1944", з якою вона виграла на Євробаченні. А от Гімн України виконала Юлія Саніна.

Слухайте виконання гімну України Юлією Саніною:

Співачка наголосила на тому, що сотні маріупольців знайшли прихисток у підвалах комбінату "Азовсталь". Серед них – безліч дітей. Як дорослі, так і малі очікують, щоб їх врятували. Дехто не бачив сонячного світла кілька місяців.

Раніше стало відомо, скільки Джамалі вже вдалося зібрати на підтримку України. Так, виступи співачки дозволили спрямувати на потреби нашої країни щонайменше 90 мільйонів євро.

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