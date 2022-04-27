Україно моя: Роман Скорпіон представив нову пісню, яка надихає на перемогу

Співак Роман Скорпіон випустив нову композицію. Пісня "Україно Моя", написана майже 8 років тому, надихає кожного з нас на перемогу над ворогом.

Роман Скорпіон виклав композицію на власному ютуб-каналі. Гайда слухати її разом з Радіо MAXIMUM!

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Ми сильні, як ніколи. Наш народ об'єднаний задля майбутнього наших дітей. Схід і Захід – це одне ціле, інакше не може бути, – наголосив він.

Співак зізнається, що написав пісню майже 8 років тому. І лише після повномасштабного вторгнення Росії на територію України у нього було натхнення її дописати та випустити. Зараз ця композиція підіймає дух українським воїнам, волонтерам, біженцям, а також тим, хто стоїть пліч-о-пліч з нашою країною.

Роман Скорпіон – Україно моя, слухайте потужну пісню онлайн:

"Цю пісню я присвятив усім нам, усім громадянам нашої країни, усім тим, хто прокинувся 24 лютого вранці від пострілів. Ми захищаємо нашу країну, наших рідних від російської агресії. Я хочу цією піснею показати, що наша країна, це по-справжньому Країна мрій", – наголосив він.

У відеороботі можна побачити неймовірні місця України. Країни, якою кожен із нас надзвичайно сильно пишається. Дуже скоро ми переможемо та зробимо її ще гарнішою та ще більш незламною.

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