На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Архітектори показали, як може виглядати термінал у Гостомелі, якщо там відкриють аеропорт
-
- 58
Аеродром у Гостомелі став справжньою гарячою точкою на початку повномасштабного вторгнення. Саме там окупанти знищили літак АН-225 "Мрія". Тепер же архітектори показали, як може виглядати термінал, якщо там відкриють аеропорт.
Світлини показали на неофіційній сторінці ДП "Антонов" у фейсбуці. Майбутній термінал може вражати!
Це цікаво: В Україні з'явиться нова "Мрія", а поки аеропортом "Авіаліній Антонова" стане Лейпциг
"Регіоном вже давно ходили чутки, начебто аеродром Гостомель планують перекваліфікувати на пасажирський аеропорт і всі ми уявляли, що плануючи подорож в Європу, нам не доведеться їхати в Бориспіль чи Жуляни", – написав один із дописувачів Анатолій Уваренко.
Сам проєкт розробила Оксюковська Оксана. Над його візуалізацією їй допомагали викладачі архітектурного факультету КНУБА.
Термінал може отримати назву "Мрія"
Пасажирський термінал "Мрія" у місті-герої Гостомелі – це погляд у майбутнє! Проєкт надасть велику перспективу на розвиток столиці та передмість, – підкреслила авторка.
Вона наголосила, що це потужна противага аеропорту "Бориспіль". Крім того, завдяки цьому проєкту можна буде вивільнити столицю від аеропорту "Київ". А отже, звільнені території можна буде віддати під розвиток міста.
Що також передбачає проєкт
- Облаштування під'їзних доріг від столиці до самого Гостомеля, а також аеропорту;
- Влаштування другої злітно-посадкової смуги, яку запроєктував КиївЗНДІЕП;
- Терміна організують на основі двох злітно-посадкових смуг, а згодом передбачається можливість створення великого транспортного хабу;
- Організація окремого місця, відведеного під меморіал літака АН-225 "Мрія".
Якщо втілити цей проєкт у життя таки вдасться, то це буде надзвичайно круто. Маємо надію, що в Україні з'явиться ще більше таких фантастичних об'єктів. Спочатку переможемо, а потім відбудуємо нашу державу.
Читайте також: Який вигляд зараз має "Мрія": з'явився віртуальний тур аеродромом "Антонов"
-
10:55Рецепти з полуниці: як приготувати смачні полуничні десерти
-
10:29Де ж ті "Байрактари": популярні фейки про БПЛА Bayraktar
-
09:52З'явився віртуальний центр Дія.Бізнес: тут допомагають переселенцям в ЄС
-
09:22Канцлер Австрії розповів, чи можливий швидкий вступ України в ЄС
-
08:52Як українці називали теплу пору року: 35 епітетів до слова "літо"
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
08:22Як пережити спеку: дієві поради від МОЗ
- 06 червня
-
20:517 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:22Фільм "Я працюю на цвинтарі" виклали у мережу: дивіться і допомагайте ЗСУ
-
19:55У Дії можна буде отримати витяг про місце проживання: інструкція
-
19:22Архітектори показали, як може виглядати термінал у Гостомелі, якщо там відкриють аеропорт
-
18:53Аркадій Войтюк проникливо виконав пісню Марії Бурмаки "Чорні черешні"
-
18:21У нас немає сумнівів: міністр культури заявив, що Україна прийматиме Євробачення 2023
-
17:49Я так хочу додому: Павло Зібров представив зворушливу пісню про українських біженців
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
17:22Ірма Вітовська продекламувала вірш Ліни Костенко у понищеній окупантами квартирі
-
16:51У Харкові випускники станцювали вальс на руїнах своєї школи: зворушливе відео
-
16:19Українські військові показали в дії "саморобну" РСЗВ: б'є по ворогові з кузова пікапа
-
15:53Українська Вікіпедія назвала статті, які найчастіше читали від початку війни
-
15:18Як виспатись в умовах війни: дієві поради
-
14:52"Русскій воєнний корабль… ВСЬО": коли можна буде купити останню партію марок від Укрпошти
-
14:23Не стидайся – то твоя земля: маленький Леон з Ірпеня заспівав хіт Скрябіна
-
13:55Спекотне літо повертається: прогноз погоди на 7 червня в Україні
-
13:27Як NLAW палить ворожі танки: ефектне відео від розвідників
-
12:54Ектор Хіменес-Браво розповів, чому тренується з військовими
-
10:29Де ж ті "Байрактари": популярні фейки про БПЛА Bayraktar
-
08:52Як українці називали теплу пору року: 35 епітетів до слова "літо"
- 06 червня
-
19:55У Дії можна буде отримати витяг про місце проживання: інструкція
-
18:21У нас немає сумнівів: міністр культури заявив, що Україна прийматиме Євробачення 2023
-
15:53Українська Вікіпедія назвала статті, які найчастіше читали від початку війни
-
14:23Не стидайся – то твоя земля: маленький Леон з Ірпеня заспівав хіт Скрябіна
-
11:19Стосунки на відстані: як підтримувати близькість з коханими
-
09:27ТОП 9 найдорожчих лотів, гроші за які пішли на підтримку України
- 05 червня
-
18:52Засіває поле, а росія тліє: блогери зняли епічну пародію на хіт "Стефанія"
-
16:21Уельс – Україна: де дивитися фінал плей-оф відбору на ЧС-2022
-
12:54Відомо, кого жителі країн Східної Європи вважають винними у війні проти України
-
09:22Найпопулярніші мобільні застосунки серед українців – рейтинг
- 04 червня
-
19:19У бункері здохло пуйло: Леся Нікітюк переспівала хіт Степана Гіги "Цей сон"
-
15:51Найкращі серіали червня 2022: ТОП 7 новинок, які варто подивитись
-
12:25У Львові переселенці зможуть безплатно освоїти 7 нових професій: перелік
-
09:20Скільки українців мають роботу під час війни – результати опитування
- 03 червня
-
19:52Туреччина офіційно стала Türkiye англійською мовою – навіщо країна змінила назву
-
16:53На 100 день війни Лобода випустила свою третю україномовну пісню "Молитва"
-
13:22Артем Пивоваров та DOROFEEVA випустили щемливу пісню "Думи" на вірш Шевченка
-
10:55Чи буде голод в Україні: три фейки, які активно ширяться в мережі
- 02 червня
-
19:29У Києві посилюють контроль за дотриманням комендантської години
-
15:22Мавка. Лісова пісня: дивіться уривок фільму з піснею від ДахаБраха
-
12:24Біллі Айліш виступила з українським прапором від Jerry Heil
-
08:5510 українських фраз, які замінять поширені кальки у вашому мовленні
- 01 червня
-
19:30Рейтинг країни, які найактивніше допомагають Україні у протистоянні російській агресії