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війна Kalush

Архітектори показали, як може виглядати термінал у Гостомелі, якщо там відкриють аеропорт

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Так може виглядати аеропорт у Гостомелі - фото 1
Так може виглядати аеропорт у Гостомелі

Аеродром у Гостомелі став справжньою гарячою точкою на початку повномасштабного вторгнення. Саме там окупанти знищили літак АН-225 "Мрія". Тепер же архітектори показали, як може виглядати термінал, якщо там відкриють аеропорт.

Світлини показали на неофіційній сторінці ДП "Антонов" у фейсбуці. Майбутній термінал може вражати!

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"Регіоном вже давно ходили чутки, начебто аеродром Гостомель планують перекваліфікувати на пасажирський аеропорт і всі ми уявляли, що плануючи подорож в Європу, нам не доведеться їхати в Бориспіль чи Жуляни", – написав один із дописувачів Анатолій Уваренко.

Сам проєкт розробила Оксюковська Оксана. Над його візуалізацією їй допомагали викладачі архітектурного факультету КНУБА.

Термінал може отримати назву "Мрія"

Пасажирський термінал "Мрія" у місті-герої Гостомелі – це погляд у майбутнє! Проєкт надасть велику перспективу на розвиток столиці та передмість, – підкреслила авторка.

Вона наголосила, що це потужна противага аеропорту "Бориспіль". Крім того, завдяки цьому проєкту можна буде вивільнити столицю від аеропорту "Київ". А отже, звільнені території можна буде віддати під розвиток міста.

Архітектори показали, як може виглядати термінал у Гостомелі, якщо там відкриють аеропорт - фото 506976

Архітектори показали, як може виглядати термінал у Гостомелі, якщо там відкриють аеропорт - фото 506977

Архітектори показали, як може виглядати термінал у Гостомелі, якщо там відкриють аеропорт - фото 506978

Архітектори показали, як може виглядати термінал у Гостомелі, якщо там відкриють аеропорт - фото 506979

Архітектори показали, як може виглядати термінал у Гостомелі, якщо там відкриють аеропорт - фото 506980

Що також передбачає проєкт

  • Облаштування під'їзних доріг від столиці до самого Гостомеля, а також аеропорту;
  • Влаштування другої злітно-посадкової смуги, яку запроєктував КиївЗНДІЕП;
  • Терміна організують на основі двох злітно-посадкових смуг, а згодом передбачається можливість створення великого транспортного хабу;
  • Організація окремого місця, відведеного під меморіал літака АН-225 "Мрія".

Якщо втілити цей проєкт у життя таки вдасться, то це буде надзвичайно круто. Маємо надію, що в Україні з'явиться ще більше таких фантастичних об'єктів. Спочатку переможемо, а потім відбудуємо нашу державу.

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