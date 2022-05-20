Який вигляд зараз має "Мрія": з'явився віртуальний тур аеродромом "Антонов"

Знищення найбільшого літака у світі з красномовною назвою "Мрія" стало ще однією причиною ненавидіти російських окупантів. Волонтери ж показали, який зараз вигляд має Ан-225 та аеродром, де він знаходиться.

Волонтери з проєкту 360war.in.ua. створили особливий віртуальний тур, у якому можна прогулятись аеродромом "Антонов" в Гостомелі. Завдяки сміливцям відкривається вид на внутрішній ангар з частинами "Мрії" та її корпусом, а також на територію поблизу.

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Відзначимо, що 27 лютого окупанти знищили найбільший у світі літак Ан-225 Мрія ударом по аеропорту Гостомель.

На жаль, це зовсім не та прем'єра, якою хотілося б потішити українців цією весною. Але ми запускаємо віртуальний тур цим величним, колись найпотужнішим у світі літаком, – розповіли творці проєкту.

Кадр з туру

Віртуальний тур доступний тут

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