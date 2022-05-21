В Україні з'явиться нова "Мрія", а поки аеропортом "Авіаліній Антонова" стане Лейпциг

Володимир Зеленський повідомив, що Україна збудує новий літак "Мрію". До того ж "Авіалінії Антонова" оприлюднили інформацію, що замість Гостомеля, який знищили російські окупанти, їхнім базовим аеропортом буде місто Лейпциг, що у Німеччині. Саме туди перекинуть інші літаки.

Літаки повітряного флоту ДП "АНТОНОВ" тимчасово базуватимуться у німецькому аеропорту Лейпцига, а літак Ан-225 "Мрія" планують відбудувати.

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Україні збудують новий літак "Мрія", він коштуватиме приблизно 800 мільйонів доларів. До того ж новий літак присвятять пам'яті загиблих пілотів на війні.

"Ми хотіли побудувати його, нам потрібно було $800 млн. Я звертався до президента Туреччини з пропозицією побудувати другу "Мрію", але грошей ми не знайшли. Але в цьому випадку це питання не грошей, це питання амбіцій. Це питання іміджу нашої держави та всіх чудових професійних льотчиків, які загинули на цій війні", – прокоментував Зеленський.

Авіакомпанія "Авіалінії Антонова" повідомляє, що замість Гостомеля, їхнім базовим аеропортом стане Лейпциг. Саме туди перекинуть п'ять літаків Ан-124 "Руслан".

У Лейпцигу організовано роботу філії авіатранспортного підрозділу "Антонов" та облаштована база для технічного обслуговування повітряних суден.

"Це дозволило ДП "АНТОНОВ" продовжити виконання комерційні та державних замовлень з перевезення надважких та великогабаритних вантажів, а також зберегти за собою позиції лідера в цій ніші світового ринку", – прокоментували в авіакомпанії.

Після нашої перемоги та відновлення Гостомеля, "Антонов" повернеться в Україну.

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