Архітектор штаб-квартири Apple готовий відбудувати Харків

Знаменитий британський архітектор Норман Роберт Фостер погодився брати участь у відновленні Харкова. Після війни відомий архітектор долучиться до відбудови українського міста, яке постраждало через вторгнення окупантів.

Відомий у всьому світі британський дизайнер та архітектор Норман Роберт Фостер погодився брати участь у відновленні Харкова. Такою несподіваною новиною поділились у пресслужбі Харківської міської ради.

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Варто відзначити, що Норман Фостер ще у далекому 1967 році створив архітектурне бюро Foster+Partners, яке працює над створення сучасних споруд та залучає енергоефективні будівельні території.

Його авторству належить проєкт будівлі банку HSBC у Гонконгу, яка у 1980-х вважалась найдорожчою спорудою у світі.

Також Фостер спроєктував найвищий міст у світі, який розташований на півдні Франції. Віадук Мійо, що звели на висоті у 343 метри всього за 3 роки, досі вражає своїми масштабами.

Не менш ефектним є і дизайн штаб-квартири Apple у Каліфорнії, над яким бюро знаменитого архітектора працювало ще з 2009 року.

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